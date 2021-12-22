Сергей РЫБАЛКА: «Можно обойтись без операции»

31-летний украинский полузащитник «Александрии» Сергей Рыбалка рассказал о состоянии своего здоровья после травмы, которую он получил в матче 18-го тура УПЛ с «Шахтером» (1:2).

«У меня повреждена боковая связка колена. Нужно время, месяца полтора. Обойтись можно без операции. Сейчас будем с доктором определять курс лечения, что и как делать. Недели три мне еще ходить в лангетке, потом буду потихоньку разрабатывать ногу. Пока сложно что-то сказать определенно», — сказал Рыбалка.

В текущем сезоне Рыбалка провел за «Александрию» 14 матчей во всех турнирах, где забил один гол и отдал три результативные передачи.