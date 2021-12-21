Сергей Рыбалка в ближайшее время может отправиться на операцию

Главный тренер «Александрии» Юрий Гура рассказал о ситуации с травмированным полузащитником команды Сергеем Рыбалкой.

«Доктор сказал, что пока неизвестно, что с Рыбалкой. Возможно, ему даже придется ехать оперироваться в Италию», - сказал Гура.

Напомним, что Рыбалка получил жуткую травму колена в матче 18 тура УПЛ против донецкого «Шахтера» (1:2).