Сергей Рыбалка в ближайшее время может отправиться на операцию

Главный тренер «Александрии» Юрий Гура рассказал о ситуации с травмированным полузащитником команды Сергеем Рыбалкой.
«Доктор сказал, что пока неизвестно, что с Рыбалкой. Возможно, ему даже придется ехать оперироваться в Италию», - сказал Гура.
Напомним, что Рыбалка получил жуткую травму колена в матче 18 тура УПЛ против донецкого «Шахтера» (1:2).
Источник — Футбол 1/2/3
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