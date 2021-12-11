ВИДЕО. Рыбалка выбыл до конца сезона? Мнение специалиста

У Сергея могут быть очень большие проблемы

  • 11.12.2021 20:40
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ВИДЕО. Рыбалка выбыл до конца сезона? Мнение специалиста
© ФК Александрия. Сергей Рыбалка

Полузащитник «Александрии» Сергей Рыбалка получил серьезную травму в матче 18-го тура УПЛ против «Шахтера».
 
После столкновения с Михаилом Мудриком на 55-й минуте опытный хавбек «горожан» не смог продолжить встречу. За пределы поля его на носилках выносили одноклубники. Именно Рыбалка нарушал правила в этом эпизоде, за что еще и получил желтую карточку.
 
Предположительный диагноз футболисту поставил врач львовского «Руха» Дмитрий Бабелюк.
 
«Очень сложно говорить предварительные выводы о травме Сергея без более подробных обследований. Игрок упал на газон после столкновения с Мудриком и по реакции самого Рыбалки стало понятно, что дело серьезное.
 
Произошел прямой контакт колено-в-колено плюс переразгибание в коленном суставе. На видео и фото плохо видно, но, кажется, колено еще получило вальгусное отклонение при контакте. Учитывая динамику эпизода, сложно что-то сказать конкретное, но подозревать можно перелом надколенника или разрыв передней крестообразной связки. Так или иначе, обе травмы предполагают хирургическое вмешательство и длительное восстановление. Есть еще надежда, что все обойдется, ведь впереди игрока ожидает ряд обследований.
 
Оптимизма не добавляет реакция Сергея, ведь раньше он уже пропускал около восьми месяцев из-за травмы колена, будучи игроком «Сивасспора». Как правило, игроки с таким опытом понимают, что травма серьезная», — поделился мнением Бабелюк.

 
 

 

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