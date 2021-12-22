ФОТО. «До встречи. Было круто»! Хавбек Динамо попрощался с Мальдивами

Георгий Цитаишвили набрался сил перед второй частью сезона

  • 22.12.2021 13:58
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ФОТО. «До встречи. Было круто»! Хавбек Динамо попрощался с Мальдивами
© Instagram. Георгий Цитаишвили

21-летний грузинский полузащитник киевского «Динамо» Георгий Цитаишвили, который первую часть сезона провел на правах аренды в одесском «Черноморце», провел часть отпуска на Мальдивах.

«До встречи. Было круто!», — прокомментировал Георгий свежее фото.

Ранее сообщалось, что футболист может перейти в братиславский «Слован».

В текущем сезоне Георгий провел за «Черноморец» 15 матчей во всех турнирах, где забил один гол.

В активе футболиста 5 матчей за национальную сборную Грузии.

Источник — Instagram

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