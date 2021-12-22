ФОТО. «До встречи. Было круто»! Хавбек Динамо попрощался с Мальдивами

21-летний грузинский полузащитник киевского «Динамо» Георгий Цитаишвили, который первую часть сезона провел на правах аренды в одесском «Черноморце», провел часть отпуска на Мальдивах.

«До встречи. Было круто!», — прокомментировал Георгий свежее фото.

Ранее сообщалось, что футболист может перейти в братиславский «Слован».

В текущем сезоне Георгий провел за «Черноморец» 15 матчей во всех турнирах, где забил один гол.

В активе футболиста 5 матчей за национальную сборную Грузии.