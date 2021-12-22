В восьмой раз. Алаба – футболист года в Австрии

Защитник «Реала» Давид Алаба был признан лучшим футболистом года в Австрии. Он завоевал награду уже в восьмой раз за карьеру, что является национальным рекордом.
В борьбе за звание игрока года в Австрии Алаба опередил форварда «Зальцбурга» Карима Адейеми и хавбека «Хоффенхайма» Кристофа Баумгартнера.
Ранее сообщалось о том, что Алаба заразился коронавирусом.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.