В восьмой раз. Алаба – футболист года в Австрии

Защитник «Реала» Давид Алаба был признан лучшим футболистом года в Австрии. Он завоевал награду уже в восьмой раз за карьеру, что является национальным рекордом.

В борьбе за звание игрока года в Австрии Алаба опередил форварда «Зальцбурга» Карима Адейеми и хавбека «Хоффенхайма» Кристофа Баумгартнера.

Ранее сообщалось о том, что Алаба заразился коронавирусом.