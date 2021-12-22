Иско и Алаба подхватили коронавирус

«Реал» потерял двух важных игроков состава. В клубе зафиксированы новые случаи заражения COVID-19.
Как сообщает пресс-служба мадридского клуба, положительные результаты тестов на коронавирус получили защитник Давид Алаба и хавбек Иско.
Несколько дней назад коронавирусом заразились Лука Модрич и Марсело.
Источник — ФК Реал Мадрид
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