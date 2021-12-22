Источник: Тотовицкий подписал контракт с Колосом

28-летний украинский атакующий полузащитник Андрей Тотовицкий, который недавно покинул черниговскую «Десну», уже подписал контракт с новым клубом.
Тотовицкий продолжит карьеру в «Колосе», который выступает в украинской Премьер-лиге. Соглашение вступит в силу с начала следующего года.
В текущем сезоне Тотовицкий провел за «Десну» 14 матчей во всех турнирах, где забил 3 мяча и отдал 3 результативные передачи.
После 18-ти сыгранных туров «Колос» занимает 8-е место в УПЛ, имея в активе 24 очка при разнице забитых и пропущенных мячей 14-23.
Источник — Футбол 1/2/3
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