Источник: Тотовицкий подписал контракт с Колосом

Украинский футболист продолжит карьеру в клубе УПЛ

  • 22.12.2021 13:40
  • 532 просмотра
  • 1 комментарий
Источник: Тотовицкий подписал контракт с Колосом
© ФК Десна. Андрей Тотовицкий

28-летний украинский атакующий полузащитник Андрей Тотовицкий, который недавно покинул черниговскую «Десну», уже подписал контракт с новым клубом.

Тотовицкий продолжит карьеру в «Колосе», который выступает в украинской Премьер-лиге. Соглашение вступит в силу с начала следующего года.

В текущем сезоне Тотовицкий провел за «Десну» 14 матчей во всех турнирах, где забил 3 мяча и отдал 3 результативные передачи.

После 18-ти сыгранных туров «Колос» занимает 8-е место в УПЛ, имея в активе 24 очка при разнице забитых и пропущенных мячей 14-23.

Источник — Футбол 1/2/3

(3 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    potemkin78
    potemkin78, 22.12.2021 13:56
    0
    ну и зачем он поменял ДК на ШД?
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