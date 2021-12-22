Все игроки Тоттенхэма вылечились от коронавируса

Наставник «Тоттенхэма» Антонио Конте сообщил о том, что все игроки команды, которые ранее заразились коронавирусом, сдали негативные тесты:

«Теперь все игроки негативные, это хорошие новости. Вы все знаете, что с коронавирусом нужно немного времени, многие игроки еще не совсем готовы, потому что столкнулись с этой ситуацией. Но теперь я могу рассчитывать на всех, это хорошие новости», - сказал Конте.

Напомним, из-за вспышки коронавируса в команде «Тоттенхэм» не сыграл матч Лиги конференций против «Ренна» и получил техническое поражение.