Юнес БЕЛАНДА: «Задумался об уходе из Динамо после начала войны на Донбассе»

Бывший футболист киевского клуба рассказал о своей жизни в Украине

  • 22.12.2021 12:21
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Юнес БЕЛАНДА: «Задумался об уходе из Динамо после начала войны на Донбассе»
© Getty Images/Global Images Ukraine

31-летний марокканский полузащитник турецкого клуба «Адана Демирспор» Юнес Беланда поделился впечатлениями о своей жизни в Украине.

«Хорошо ли мне было жить в Украине? Да, потому что я был не один. Я полетел туда с братом и женой. Там же родились наши первые двое детей. Даже когда начались события на Майдане, я никогда не чувствовал себя неуверенно, и Киев навсегда впечатлил меня. Там я прожил одни из лучших лет в своей жизни. Единственный раз, когда я задумывался над уходом, случился в начале войны на Донбассе, потому что чемпионат был остановлен на несколько месяцев, а я хотел продолжать играть, — рассказал Беланда.

Контракт Юнеса принадлежал «Динамо» с 2013 по 2017 годы, после чего он перешел в «Галатасарай» за €10 миллионов.

Всего Беланда провел за «Динамо» 88 матчей во всех турнирах, где забил 11 мячей и отдал 16 результативных передач.

Юнес Беланда: о трансфере в «Динамо», событиях на Майдане, скандале в Турции.

Источник — Sport.ua

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