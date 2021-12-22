Юнес БЕЛАНДА: «Задумался об уходе из Динамо после начала войны на Донбассе»

31-летний марокканский полузащитник турецкого клуба «Адана Демирспор» Юнес Беланда поделился впечатлениями о своей жизни в Украине.

«Хорошо ли мне было жить в Украине? Да, потому что я был не один. Я полетел туда с братом и женой. Там же родились наши первые двое детей. Даже когда начались события на Майдане, я никогда не чувствовал себя неуверенно, и Киев навсегда впечатлил меня. Там я прожил одни из лучших лет в своей жизни. Единственный раз, когда я задумывался над уходом, случился в начале войны на Донбассе, потому что чемпионат был остановлен на несколько месяцев, а я хотел продолжать играть, — рассказал Беланда.

Контракт Юнеса принадлежал «Динамо» с 2013 по 2017 годы, после чего он перешел в «Галатасарай» за €10 миллионов.

Всего Беланда провел за «Динамо» 88 матчей во всех турнирах, где забил 11 мячей и отдал 16 результативных передач.

Юнес Беланда: о трансфере в «Динамо», событиях на Майдане, скандале в Турции.