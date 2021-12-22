Источник: Шаран — в приоритете, но у Миная есть и другие кандидаты

Клуб УПЛ «Минай» продолжает поиски нового главного тренера. Главным приоритетом является бывший наставник «Александрии» Владимир Шаран, но у «Миная» есть и другие кандидаты.
«Шаран еще не дал согласия возглавить Минай. А он — действительно приоритетный вариант для клуба. За ним в списке Мороз, по идее, покидающий Одессу. А еще очень хотят Лужного, хотя понимают, что не потянут его финансово. И в мыслях тоже держат Климовского. На всякий случай», — написал украинский спортивный журналист Игорь Бурбас.
Шаран ще не дав згоди очолити Минай. А він дійсно пріоритетний варіант для клубу. За ним у списку Мороз, який по ідеї залишає Одесу. А ще дуже хочуть Лужного, хоч і розуміють, що не потягнуть його фінансово. Ну, і в думках також тримають Климовського. Провсяк випадок.— Igor Burbas (@iburbas) December 21, 2021
Источник — Twitter
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