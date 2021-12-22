Источник: Шаран — в приоритете, но у Миная есть и другие кандидаты

Украинский клуб ищет нового главного тренера

  • 22.12.2021 11:51
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  • 1 комментарий
Источник: Шаран — в приоритете, но у Миная есть и другие кандидаты
© ФК Черноморец. Юрий Мороз

Клуб УПЛ «Минай» продолжает поиски нового главного тренера. Главным приоритетом является бывший наставник «Александрии» Владимир Шаран, но у «Миная» есть и другие кандидаты.

«Шаран еще не дал согласия возглавить Минай. А он — действительно приоритетный вариант для клуба. За ним в списке Мороз, по идее, покидающий Одессу. А еще очень хотят Лужного, хотя понимают, что не потянут его финансово. И в мыслях тоже держат Климовского. На всякий случай», — написал украинский спортивный журналист Игорь Бурбас.

Источник — Twitter

(2 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    Владимир Пидвирный
    Владимир Пидвирный, 22.12.2021 12:20
    0
    Це не рівень Шарана - боротись за виживання. Він серйозний чоловік з розумним поглядом на майбутнє.
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