Владимир ШАРАН: «Да, были переговоры с Минаем»

Экс-тренер «Александрии» может возглавить закарпатский клуб

  • 21.12.2021 15:59
  • 611 просмотров
  • 1 комментарий
Владимир ШАРАН: «Да, были переговоры с Минаем»
© ФК Александрия. Владимир Шаран

Бывший главный тренер «Александрии» Владимир Шаран подтвердил информацию о том, что ведет переговоры с «Минаем»:

««Без комментариев. Да, были переговоры. Поговорили и разъехались, все нормально. Неизвестно, что будет. Есть много кандидатов, пока ничего сказать не могу».

На зимний перерыв «Минай» ушел на 15-м месте в турнирной таблице УПЛ, набрав 10 очков.

Источник — FanDay

(2 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    New Zealander
    New Zealander, 21.12.2021 16:33
    0
    «Без коментарів. Так ,були переговори... "
    *********
    Так без коментарів чи все ж... Оксюморон какой-то получился
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