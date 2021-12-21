Владимир ШАРАН: «Да, были переговоры с Минаем»

Бывший главный тренер «Александрии» Владимир Шаран подтвердил информацию о том, что ведет переговоры с «Минаем»:

««Без комментариев. Да, были переговоры. Поговорили и разъехались, все нормально. Неизвестно, что будет. Есть много кандидатов, пока ничего сказать не могу».

На зимний перерыв «Минай» ушел на 15-м месте в турнирной таблице УПЛ, набрав 10 очков.