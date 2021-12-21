Шаран провел встречу с президентом Миная

После отставки Игоря Леонова с поста главного тренера «Миная» руководство клуба занялось поисками нового рулевого.

Наиболее предпочтительным кандидатом является Владимир Шаран, на протяжении многих лет успешно работавший с «Александрией».

С 50-летним специалистом, в услугах которого «Минай» ранее уже был заинтересован, в минувший уик-энд встретился президент закарпатского клуба Валерий Пересоляк.

Вопрос об альянсе Шарана с молодым коллективом из Закарпатья, дебютировавшим в УПЛ в сезоне-2020/21, остается открытым.

На зимний перерыв «Минай» ушел на 15-м месте в турнирной таблице УПЛ, набрав 10 очков.