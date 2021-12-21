Шаран провел встречу с президентом Миная

Стороны находятся в переговорном процессе

  • 21.12.2021 01:59
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Шаран провел встречу с президентом Миная
© ФК Александрия. Владимир Шаран

После отставки Игоря Леонова с поста главного тренера «Миная» руководство клуба занялось поисками нового рулевого.

Наиболее предпочтительным кандидатом является Владимир Шаран, на протяжении многих лет успешно работавший с «Александрией».

С 50-летним специалистом, в услугах которого «Минай» ранее уже был заинтересован, в минувший уик-энд встретился президент закарпатского клуба Валерий Пересоляк.

Вопрос об альянсе Шарана с молодым коллективом из Закарпатья, дебютировавшим в УПЛ в сезоне-2020/21, остается открытым.

На зимний перерыв «Минай» ушел на 15-м месте в турнирной таблице УПЛ, набрав 10 очков.

Источник — Meta-ratings.com.ua

(2 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    Andy_P
    Andy_P, 21.12.2021 02:15
    0
    Наличие тунца в команде обсуждали?
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