Шаран – главный кандидат на пост наставника Миная

12 января футболисты «Миная» планируют возобновить подготовку к весенней части чемпионата УПЛ.

После ухода в отставку главного тренера Игоря Леонова, на вакантную должность на данный момент рассматривается пять претендентов.

Выше оцениваются шансы Владимира Шарана - экс-главного тренера «Александрии». Ему предлагали возглавить «Минай» еще до назначения Игоря Леонова, но он отказался.

Напомним, что «Минай» занимает в чемпионате УПЛ 15 место, набрав десять очков.