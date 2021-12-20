Шаран – главный кандидат на пост наставника Миная

Экс-тренер «Александрии» вскоре может вернуться к работе

  • 20.12.2021 18:58
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Шаран – главный кандидат на пост наставника Миная
© ФК Александрия. Владимир Шаран

12 января футболисты «Миная» планируют возобновить подготовку к весенней части чемпионата УПЛ.

После ухода в отставку главного тренера Игоря Леонова, на вакантную должность на данный момент рассматривается пять претендентов.

Выше оцениваются шансы Владимира Шарана - экс-главного тренера «Александрии». Ему предлагали возглавить «Минай» еще до назначения Игоря Леонова, но он отказался.

Напомним, что «Минай» занимает в чемпионате УПЛ 15 место, набрав десять очков.

Источник — Meta-ratings.com.ua

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