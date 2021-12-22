Юнес БЕЛАНДА: Перешел в Динамо не из-за денег. В Аль-Джазире давали больше

31-летний марокканский полузащитник турецкого клуба «Адана Демирспор» Юнес Беланда рассказал о том, почему в 2013 году перешел из «Монпелье» в киевское «Динамо».

«Я собирался подписать контракт с «Аль-Джазирой». Так как ни один европейский клуб меня не звал, я решился пойти туда сам. Как вдруг мне позвонил агент и сказал: «Если хочешь остаться в Европе, у меня есть вариант с киевским «Динамо». И так как я действительно хотел играть на континенте, то перешел в «Динамо». Здесь дело не в деньгах, потому как я бы получал больше в «Аль-Джазире». Мне предлагали шесть миллионов евро с контрактом на пять лет. Если бы деньги были моей главной мотивацией, то меня бы ничего не остановило от перехода в «Аль-Джазиру», — рассказал Беланда.

Контракт Юнеса принадлежал «Динамо» с 2013 по 2017 годы, после чего он перешел в «Галатасарай» за €10 миллионов.

Всего Беланда провел за «Динамо» 88 матчей во всех турнирах, где забил 11 мячей и отдал 16 результативных передач.

Юнес Беланда: о трансфере в «Динамо», событиях на Майдане, скандале в Турции.