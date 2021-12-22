Юнес БЕЛАНДА: Перешел в Динамо не из-за денег. В Аль-Джазире давали больше

Марокканский футболист рассказал, почему решил перебраться из «Монпелье» в киевский клуб

  • 22.12.2021 11:30
  • 921 просмотр
  • 5 комментариев
Юнес БЕЛАНДА: Перешел в Динамо не из-за денег. В Аль-Джазире давали больше
© Getty Images/Global Images Ukraine

31-летний марокканский полузащитник турецкого клуба «Адана Демирспор» Юнес Беланда рассказал о том, почему в 2013 году перешел из «Монпелье» в киевское «Динамо».

«Я собирался подписать контракт с «Аль-Джазирой». Так как ни один европейский клуб меня не звал, я решился пойти туда сам. Как вдруг мне позвонил агент и сказал: «Если хочешь остаться в Европе, у меня есть вариант с киевским «Динамо». И так как я действительно хотел играть на континенте, то перешел в «Динамо». Здесь дело не в деньгах, потому как я бы получал больше в «Аль-Джазире». Мне предлагали шесть миллионов евро с контрактом на пять лет. Если бы деньги были моей главной мотивацией, то меня бы ничего не остановило от перехода в «Аль-Джазиру», — рассказал Беланда.

Контракт Юнеса принадлежал «Динамо» с 2013 по 2017 годы, после чего он перешел в «Галатасарай» за €10 миллионов.

Всего Беланда провел за «Динамо» 88 матчей во всех турнирах, где забил 11 мячей и отдал 16 результативных передач.

Юнес Беланда: о трансфере в «Динамо», событиях на Майдане, скандале в Турции.

Источник — Sport.ua

(3 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    dd dent
    online
    dd dent, 22.12.2021 12:16
    0
    the_fly, 22.12.2021 12:13
    Справедливости ради стоит отметить, что 3% территории Турции находятся в Европе.
    Аргумент
    Ссылка
    the_fly
    online
    the_fly, 22.12.2021 12:13
    0
    dd dent, 22.12.2021 11:33
    Хм, чего ж тогда из дк свалил в турецкую лигу?
    Справедливости ради стоит отметить, что 3% территории Турции находятся в Европе.
    Ссылка
    dd dent
    online
    dd dent, 22.12.2021 11:46
    -1
    potemkin78, 22.12.2021 11:42
    потому что с начала 16 он ДК был не нужен
    Мб снизил требования к себе раз так вышло
    Ссылка
    potemkin78
    potemkin78, 22.12.2021 11:42
    -1
    dd dent, 22.12.2021 11:33
    Хм, чего ж тогда из дк свалил в турецкую лигу?
    потому что с начала 16 он ДК был не нужен
    Ссылка
    dd dent
    online
    dd dent, 22.12.2021 11:33
    -1
    Хм, чего ж тогда из дк свалил в турецкую лигу?
    Ссылка
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