Львов подписал голкипера Буковины

ПФК «Львов» в нынешнем зимнем межсезонье подписал первого новичка.

Усиление состава «горожане» начали с позиции голкипера, пригласив 23-летнего Ивана Пономаренко, выступавшего за «Буковину».

В составе команды из Черновцов в осенней части сезона вратарь провел 15 матчей. Также в его активе есть выступления за «Днепр» и душанбинский ЦСКА.

Напомним, «Львов» одним из первых среди украинских команд отправится на сбор в Турцию - 16 января 2022 года.