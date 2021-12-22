Львов подписал голкипера Буковины

ПФК «Львов» в нынешнем зимнем межсезонье подписал первого новичка.
Усиление состава «горожане» начали с позиции голкипера, пригласив 23-летнего Ивана Пономаренко, выступавшего за «Буковину».
В составе команды из Черновцов в осенней части сезона вратарь провел 15 матчей. Также в его активе есть выступления за «Днепр» и душанбинский ЦСКА.
Напомним, «Львов» одним из первых среди украинских команд отправится на сбор в Турцию - 16 января 2022 года.
Источник — Meta-ratings.com.ua
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