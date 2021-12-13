Стало известно, когда Львов начнет подготовку ко второй части сезона

ФК «Львов» возобновит подготовку к весенней части чемпионата УПЛ 10 января 2022 года.

Подопечные Олега Дулуба два этапа подготовки проведут в Турции, где и определятся окончательно с теми потенциальными новичками, которые находились на просмотре в расположении «Львова» в ноябре и в начале декабря.

«Львов» не покинул никто из футболистов, выступавших за «горожан» минувшей осенью, однако, скорее всего, с несколькими игроками будут расторгнуты контракты по обоюдному согласию.

«Львов» занимает 12 место в чемпионате УПЛ, набрав 17 очков.