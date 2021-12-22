Реал наблюдает за защитником Ливерпуля

Мадридский «Реал» внимательно наблюдает за 24-летним английским центральным защитником «Ливерпуля» Джо Гомесом.

Но трансфер возможен только будущим летом. «Реал» не так уж сильно нуждается в немедленном укреплении линии обороны, а «Ливерпуль» не хочет отпускать своего игрока зимой.

Ранее сообщалось, что запрос о переходе Гомеса сделала «Астон Вилла», которую тренирует экс-капитан «Ливерпуля» Стивен Джеррард.

Джо защищает цвета «Ливерпуля» после перехода из «Чарльтона» летом 2015 года за €4,9 миллиона. В текущем сезоне футболист провел за «красных» всего 9 матчей во всех турнирах.

Контракт Гомеса с «Ливерпулем» рассчитан до лета 2024 года. Ориентировочная стоимость игрока составляет €30 миллионов.