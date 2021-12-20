Астон Вилла сделала Ливерпулю предложение о переходе Гомеса

Английская «Астон Вилла» отправила официальный запрос «Ливерпулю» о переходе 24-летнего английского защитника Джо Гомеса.
Наставник «красных» Юрген Клопп не рассчитывает на футболиста, а главный тренер «Астон Виллы» Стивен Джеррард намерен усилить линию обороны своей команды.
«Астон Вилла» попытается взять футболиста в аренду, несмотря на то, что Клопп намерен сохранить состав команды зимой.
Джо защищает цвета «Ливерпуля» после перехода из «Чарльтона» летом 2015 года за €4,9 миллиона. В текущем сезоне футболист провел за «красных» всего 9 матчей во всех турнирах.
Контракт Гомеса с «Ливерпулем» рассчитан до лета 2024 года. Ориентировочная стоимость игрока составляет €30 миллионов.
Источник — Birmingham Mail
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