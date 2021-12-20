Астон Вилла сделала Ливерпулю предложение о переходе Гомеса

Английская «Астон Вилла» отправила официальный запрос «Ливерпулю» о переходе 24-летнего английского защитника Джо Гомеса.

Наставник «красных» Юрген Клопп не рассчитывает на футболиста, а главный тренер «Астон Виллы» Стивен Джеррард намерен усилить линию обороны своей команды.

«Астон Вилла» попытается взять футболиста в аренду, несмотря на то, что Клопп намерен сохранить состав команды зимой.

Джо защищает цвета «Ливерпуля» после перехода из «Чарльтона» летом 2015 года за €4,9 миллиона. В текущем сезоне футболист провел за «красных» всего 9 матчей во всех турнирах.

Контракт Гомеса с «Ливерпулем» рассчитан до лета 2024 года. Ориентировочная стоимость игрока составляет €30 миллионов.