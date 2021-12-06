Джеррард подождет. Ливерпуль не отпустит Гомеса в январе

«Ливерпуль» не собирается расставаться с 24-летним английским центральным защитником Джо Гомесом этой зимой.

Футболистом активно интересуется «Астон Вилла», которую недавно возглавил английский тренер Стивен Джеррард, ранее выступавший за «Ливерпуль» в качестве футболиста. В текущем сезоне Гомес столкнулся с жесткой конкуренцией за место в составе «красных».

Джо защищает цвета «Ливерпуля» после перехода из «Чарльтона» летом 2015 года за €4,9 миллиона. В текущем сезоне футболист провел за «красных» всего 7 матчей во всех турнирах.

Контракт Гомеса с «Ливерпулем» рассчитан до лета 2024 года. Ориентировочная стоимость игрока составляет €30 миллионов.