Джеррард подождет. Ливерпуль не отпустит Гомеса в январе

«Красные» не собираются продавать своего защитника в «Астон Виллу»

  • 06.12.2021 18:32
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Джеррард подождет. Ливерпуль не отпустит Гомеса в январе
© Getty Images/Global Images Ukraine

«Ливерпуль» не собирается расставаться с 24-летним английским центральным защитником Джо Гомесом этой зимой.

Футболистом активно интересуется «Астон Вилла», которую недавно возглавил английский тренер Стивен Джеррард, ранее выступавший за «Ливерпуль» в качестве футболиста. В текущем сезоне Гомес столкнулся с жесткой конкуренцией за место в составе «красных».

Джо защищает цвета «Ливерпуля» после перехода из «Чарльтона» летом 2015 года за €4,9 миллиона. В текущем сезоне футболист провел за «красных» всего 7 матчей во всех турнирах.

Контракт Гомеса с «Ливерпулем» рассчитан до лета 2024 года. Ориентировочная стоимость игрока составляет €30 миллионов.

Источник — Mirror

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