ВИДЕО. Шедевр! Как экс-игрок Металлиста забил Барселоне

33-летний аргентинский оттянутый нападающий «Севильи» Алехандро Гомес отметился забитым мячом в перенесенном поединке 4-го тура чемпионата Испании против каталонской «Барселоны» (1:1).

На 32-й минуте встречи Гомес сделал счет 1:0 в пользу своей команды после розыгрыша углового. Алехандро точно отправил мяч в нижний угол ворот.

В текущем сезоне Гомес провел за «Севилью» 20 матчей во всех турнирах, где забил 2 мяча.

С лета 2013 года по сентябрь 2014 года контракт Алехандро принадлежал харьковскому «Металлисту».