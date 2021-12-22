ВИДЕО. Шедевр! Как экс-игрок Металлиста забил Барселоне

Футболист «Севильи» Алехандро Гомес отличился в поединке чемпионата Испании

  • 22.12.2021 10:18
  • 1364 просмотра
  • 1 комментарий
ВИДЕО. Шедевр! Как экс-игрок Металлиста забил Барселоне
© Getty Images/Global Images Ukraine

33-летний аргентинский оттянутый нападающий «Севильи» Алехандро Гомес отметился забитым мячом в перенесенном поединке 4-го тура чемпионата Испании против каталонской «Барселоны» (1:1).

На 32-й минуте встречи Гомес сделал счет 1:0 в пользу своей команды после розыгрыша углового. Алехандро точно отправил мяч в нижний угол ворот.

В текущем сезоне Гомес провел за «Севилью» 20 матчей во всех турнирах, где забил 2 мяча.

С лета 2013 года по сентябрь 2014 года контракт Алехандро принадлежал харьковскому «Металлисту».

Источник — Sport.ua

(5 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
Сначала:
    potemkin78
    potemkin78, 22.12.2021 10:33
    0
    во, а вот и аргентинцы для Метала
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности