Кривбасс расторг контракт с боснийским хавбеком

«Кривбасс» и боснийский полузащитник Милян Говедарица договорились о расторжении контракта, который должен был действовать до 30 июня 2023 года.

27-летний футболист, перебравшийся в Украину в середине июля из клуба «Зриньски Мостар», продолжит карьеру в другой команде.

В составе «Кривбасса» Говедарица провел 10 матчей и забил 1 мяч в чемпионате Первой лиги. Также в его активе 1 игра и 1 гол в Кубке Украины.

«Кривбасс» занимает 2-е место в Первой лиге. Расположившиеся в зоне стыков «Альянс» и «Оболонь» отстают на 9 пунктов, но имеют очную встречу в запасе.

Напомним, ранее «Кривбасс» выкупил у «Днепра-1» контракт Хобленко.