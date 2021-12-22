Кривбасс расторг контракт с боснийским хавбеком

Милян Говедарица покинул клуб

  • 22.12.2021 09:35
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Кривбасс расторг контракт с боснийским хавбеком
© ФК Кривбасс. Милян Говедарица

«Кривбасс» и боснийский полузащитник Милян Говедарица договорились о расторжении контракта, который должен был действовать до 30 июня 2023 года.

27-летний футболист, перебравшийся в Украину в середине июля из клуба «Зриньски Мостар», продолжит карьеру в другой команде.

В составе «Кривбасса» Говедарица провел 10 матчей и забил 1 мяч в чемпионате Первой лиги. Также в его активе 1 игра и 1 гол в Кубке Украины.

«Кривбасс» занимает 2-е место в Первой лиге. Расположившиеся в зоне стыков «Альянс» и «Оболонь» отстают на 9 пунктов, но имеют очную встречу в запасе.

Напомним, ранее «Кривбасс» выкупил у «Днепра-1» контракт Хобленко.

Источник — Meta-ratings.com.ua

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