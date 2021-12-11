ОФИЦИАЛЬНО. Кривбасс выкупил у Днепра-1 контракт Хобленко

Клуб Первой лиги «Кривбасс» объявил о том, что выкупил у «Днепра-1» контракт форварда Алексея Хобленко, который играл в команде на правах аренды.

О сумме выкупа стороны не сообщают.

Хобленко подписал контракт на 2,5 года. 27-летний игрок в нынешнем сезоне забил 11 голов и сделал 11 результативных передач.

«Кривбасс» первую часть сезона Первой лиги завершил на 2-м месте и нацелен на выход в УПЛ.