ОФИЦИАЛЬНО. Кривбасс выкупил у Днепра-1 контракт Хобленко

Клуб Первой лиги «Кривбасс» объявил о том, что выкупил у «Днепра-1» контракт форварда Алексея Хобленко, который играл в команде на правах аренды.
О сумме выкупа стороны не сообщают.
Хобленко подписал контракт на 2,5 года. 27-летний игрок в нынешнем сезоне забил 11 голов и сделал 11 результативных передач.
«Кривбасс» первую часть сезона Первой лиги завершил на 2-м месте и нацелен на выход в УПЛ.
Источник — ФК Кривбасс
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