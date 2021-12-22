Йожеф САБО: «Шевченко имел плохую компанию, он покуривал всю эту х***ь»

Специалист рассказал о «скелетах в шкафу» живой легенды украинского футбола

  • 22.12.2021 09:18
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Йожеф САБО: «Шевченко имел плохую компанию, он покуривал всю эту х***ь»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Бывший главный тренер киевского «Динамо» и сборной Украины Йожеф Сабо рассказал, какие проблемы возникали с Андреем Шевченко на старте его карьеры.

«Вот смотрите, как сейчас Луческу ставит Забарного с Сиротой или Де Дзерби – Мудрику. Я тоже доверял Шевченко в свое время, вытащил его из третьей команды «Динамо». У Шевченко был момент, когда он мог просто потеряться, но я в него верил и ставил в состав. Однажды приехал я на тренировку «Динамо» раньше. Подошел ко мне врач и говорит: «Йожеф Йожефович, у Шевченко снова повышенное давление – 180 на 150».

Потом мы покопали и выяснили, что Шевченко имел плохую компанию, он покуривал всю эту х***ь. Ранее в Конче-Заспе была только одна дорога. Помню, я ехал и мимо меня промчался Шевченко под 180 км/ч на спортивном Мерседесе, который недавно купил.

Я приехал на базу, забрал у него ключи от машины и пошел к Григорию Михайловичу и Игорю Михайловичу Суркису. Говорю: «Выручайте! Шевченко связался с какими-то ребятами. Пропадет». Они молодцы сразу отреагировали.

Наверное, Игорь Михайлович поговорил с этими ребятами. Они ему не давали больше курить. Еще и баба была у Шевченко лет на 15 старше. Все силы отдавал. После этого он встал на ноги и превратился в Шевченко, которого мы знаем. Его отец однажды сказал: «Андрюша, ты Сабо должен поставить памятник при жизни», - сказал Сабо.

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Источник — FanDay

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