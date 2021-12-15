Йожеф САБО: «Миколенко еще рановато ехать в чемпионат Англии»

Бывший главный тренер сборной Украины Йожеф Сабо поделился мнением об информации, что защитник «Динамо» Виталий Миколенко переходит в «Эвертон».

«Думал, что Миколенко заберет к себе в «Дженоа» Шевченко. АПЛ – это совсем другая лига, другой чемпионат и сравнить его с УПЛ, конечно же, никак нельзя. Там другой футбол, быстрый. В Англии не сидят по 10 человек в своей штрафной. Не скажу, что в Англии грубый чемпионат, но он достаточно жесткий. Как примет его Виталий? В Украине все-таки играют по-другому.

На мой взгляд, в чемпионат Англии Виталику ехать еще рановато. Он хорошо играет на атаку, подключается, делает передачи. Но это в УПЛ. А в Лиге чемпионов мы этого не видели. Ему не давали соперники проявить себя.

Главное, чтобы он в Англии не спекся, не сел на скамейку запасных, ведь в «Эвертоне» может поменяться главный тренер. Если его приглашает один специалист, а вскоре придет другой, он может оказаться в немилости. Но дай бог, чтобы все получилось. Посмотрим. Для сборной это будет хорошо», - сказал Сабо.