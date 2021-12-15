Йожеф САБО: «Миколенко еще рановато ехать в чемпионат Англии»

Специалист – о перспективах защитника «Динамо» на Туманном Альбионе

  • 15.12.2021 15:50
  • 1863 просмотра
  • 13 комментариев
Йожеф САБО: «Миколенко еще рановато ехать в чемпионат Англии»
© УАФ. Виталий Миколенко (слева)

Бывший главный тренер сборной Украины Йожеф Сабо поделился мнением об информации, что защитник «Динамо» Виталий Миколенко переходит в «Эвертон».

«Думал, что Миколенко заберет к себе в «Дженоа» Шевченко. АПЛ – это совсем другая лига, другой чемпионат и сравнить его с УПЛ, конечно же, никак нельзя. Там другой футбол, быстрый. В Англии не сидят по 10 человек в своей штрафной. Не скажу, что в Англии грубый чемпионат, но он достаточно жесткий. Как примет его Виталий? В Украине все-таки играют по-другому.

На мой взгляд, в чемпионат Англии Виталику ехать еще рановато. Он хорошо играет на атаку, подключается, делает передачи. Но это в УПЛ. А в Лиге чемпионов мы этого не видели. Ему не давали соперники проявить себя.

Главное, чтобы он в Англии не спекся, не сел на скамейку запасных, ведь в «Эвертоне» может поменяться главный тренер. Если его приглашает один специалист, а вскоре придет другой, он может оказаться в немилости. Но дай бог, чтобы все получилось. Посмотрим. Для сборной это будет хорошо», - сказал Сабо.

Источник — Meta-ratings.com.ua

(13 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Умник
    Умник, 15.12.2021 16:05
    +4
    Аха ха жаба твой совет никому не нужен
    Ссылка
    Calm
    Calm, 15.12.2021 16:16
    +3
    В смысле рановато?! а когда , в 30!?
    Йожик, не гони... пусть пацан рвет когти
    Ссылка
    BestOf
    BestOf, 15.12.2021 16:14
    +3
    smart-Forever---, 15.12.2021 16:11
    Англикосская лига - это мясорубка, которая перемолола не одного динамковца.
    Да пусть идёт - интересно посмотреть на фарш
    Выживая в нищем ордло ты давно фарш из мяса не кушал?
    Ссылка
    Empty
    Empty, 15.12.2021 16:39
    +1
    Empty, 15.12.2021 16:19
    Ну Діня навряд чи витисне з основи
    Але сезон потренується , втянеться і всьо може бути
    Ссылка
    Turnok
    Turnok, 15.12.2021 16:33
    +1
    Да что ты понимаешь.
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    Mac_Gyver
    Mac_Gyver, 15.12.2021 16:25
    +1
    Миколенко УЖЕ поздновато в Англию. Года два назад было бы в самый раз.
    Ссылка
    MasterSith_2013
    MasterSith_2013, 15.12.2021 16:24
    +1
    Зараз зарано а потом буде пізно вод і вся історія карячатись в чемпіонаті України.
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    potemkin78
    potemkin78, 15.12.2021 16:57
    0
    угу, ему ещё и 30 нет
    Ссылка
    turist86
    turist86, 15.12.2021 16:56
    0
    а Зінченку не рано було дебютувати в АПЛ в 21 рік?
    Ссылка
    terhoha
    terhoha, 15.12.2021 16:25
    0
    Чому не спитали мадяра-маразматіка переходити Миколенко чи ні.
    Ссылка
    Empty
    Empty, 15.12.2021 16:19
    0
    Запасного лівого захисника і евертоні немає
    Ссылка
    Empty
    Empty, 15.12.2021 16:19
    0
    Ну Діня навряд чи витисне з основи
    Ссылка
    smart-Forever---
    online
    smart-Forever---, 15.12.2021 16:11
    -6
    Англикосская лига - это мясорубка, которая перемолола не одного динамковца.
    Да пусть идёт - интересно посмотреть на фарш
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