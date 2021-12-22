Хулен ЛОПЕТЕГИ: «Мы заставили Барселону сомневаться в себе»

Главный тренер «Севильи» Хулен Лопетеги прокомментировал ничью с каталонской «Барселоной» (1:1) в перенесенном матче 4-го тура испанской Примеры.
«Севилья» - это команда, которая всегда сражается, демонстрирует характер и амбиции. Жаль, что мы пропустили со стандарта - мы знали об умении Араухо, но не смогли защититься от них.
Во втором тайме мы улучшились и стали доминировать. Мы заставили «Барселону» сомневаться в себе. Но затем красная карточка подломила нас и заставила сделать шаг назад. Тем не менее, команда проделала выдающуюся работу», - сказал Лопетеги.
Источник — Diario de Sevilla
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