Хулен ЛОПЕТЕГИ: «Мы заставили Барселону сомневаться в себе»

Наставник «Севильи» – о ничьей с каталонцами

  • 22.12.2021 08:36
  • 272 просмотра
  • 1 комментарий
Хулен ЛОПЕТЕГИ: «Мы заставили Барселону сомневаться в себе»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Хулен Лопетеги

Главный тренер «Севильи» Хулен Лопетеги прокомментировал ничью с каталонской «Барселоной» (1:1) в перенесенном матче 4-го тура испанской Примеры.

«Севилья» - это команда, которая всегда сражается, демонстрирует характер и амбиции. Жаль, что мы пропустили со стандарта - мы знали об умении Араухо, но не смогли защититься от них.

Во втором тайме мы улучшились и стали доминировать. Мы заставили «Барселону» сомневаться в себе. Но затем красная карточка подломила нас и заставила сделать шаг назад. Тем не менее, команда проделала выдающуюся работу», - сказал Лопетеги.

Источник — Diario de Sevilla

(3 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    hanter83
    hanter83, 22.12.2021 08:41
    +1
    Они сами себя пол сезона заставляют сомневаться в себе(при чем тут Вы)
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