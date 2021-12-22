В перенесенном матче 4-го тура испанской Примеры «Вильярреал» на своем поле обыграл «Алавес» со счетом 5:2.
События матча
|88'
|ГОЛ ! Мяч забил Херард Морено (Вильярреал).
|79'
|ГОЛ ! Мяч забил Йереми Пино (Вильярреал).
|76'
|ГОЛ ! Мяч забил Булайе Диа (Вильярреал).
|65'
|ГОЛ ! Мяч забил Хоселу (Алавес).
|44'
|ГОЛ ! Мяч забил Пере Понс (Алавес).
|27'
|ГОЛ ! Мяч забил Булайе Диа (Вильярреал).
|18'
|ГОЛ ! Мяч забил Херард Морено (Вильярреал).
Источник — Sport.ua
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