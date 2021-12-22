Андрей ШЕВЧЕНКО: «Показали характер. Продолжаем бороться и расти»

«Дженоа» в матче 19-го тура отобрала очки у «Аталанты». Поединок закончился вничью 0:0.
Главный тренер команды «Дженоа» Андрей Шевченко поделился эмоциями.
«Сложный матч, в котором покали характер и правильное отношени. Продолжаем бороться и расти», - написал Шевченко в Instagram.
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.