Особо не выделился. Малиновский получил среднюю оценку за матч с Дженоа

«Дженоа» сенсационно сыграла вничью с «Аталантой» (0:0) в матче 19-го тура чемпионата Италии. Украинский хавбек «Аталанты» Руслан Малиновский провел на поле 65 минут.
По версии статистического портала WhoScored, Малиновский получил 7.0 балла. Выше него получили Паломино (7.9), Хатебур (7.3), Джимсити (7.3) и Де Роон (7.2).
Лучшим игроком матча признан защитник «Дженоа» Йохан Васкес - 8.0 балла.
Источник — WhoScored.com
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