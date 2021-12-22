Особо не выделился. Малиновский получил среднюю оценку за матч с Дженоа

Лучшим игроком матч стал подопечный команды Андрея Шевченко

  • 22.12.2021 05:14
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Особо не выделился. Малиновский получил среднюю оценку за матч с Дженоа
© Getty Images/Global Images Ukraine

«Дженоа» сенсационно сыграла вничью с «Аталантой» (0:0) в матче 19-го тура чемпионата Италии. Украинский хавбек «Аталанты» Руслан Малиновский провел на поле 65 минут.

По версии статистического портала WhoScored, Малиновский получил 7.0 балла. Выше него получили Паломино (7.9), Хатебур (7.3), Джимсити (7.3) и Де Роон (7.2).

Лучшим игроком матча признан защитник «Дженоа» Йохан Васкес - 8.0 балла.

Источник — WhoScored.com

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