Тер Штеген провел 300-й матч за Барселону

Немецкий вратарь преодолел значимую отметку

  • 22.12.2021 04:07
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Тер Штеген провел 300-й матч за Барселону
© Getty Images/Global Images Ukraine

Вратарь «Барселоны» Марк-Андре тер Штеген сыграл за каталонский клуб против «Севильи» в рамках перенесенного матча 4-го тура Ла Лиги. Игра закончилась со счетом 1:1.

Это 300-й матч немецкого голкипера в составе «Барселоны». Он играет за клуб с 2014 год. 

Тер Штеген 4 раза становился чемпионом Испании, 5 раз выигрывал Кубок страны, дважды – Суперкубок, а также одержал победу в Лиге чемпионов, Суперкубке УЕФА и клубном чемпионате мира.

Источник — Sport.ua

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