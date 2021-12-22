Тер Штеген провел 300-й матч за Барселону

Вратарь «Барселоны» Марк-Андре тер Штеген сыграл за каталонский клуб против «Севильи» в рамках перенесенного матча 4-го тура Ла Лиги. Игра закончилась со счетом 1:1.
Это 300-й матч немецкого голкипера в составе «Барселоны». Он играет за клуб с 2014 год.
Тер Штеген 4 раза становился чемпионом Испании, 5 раз выигрывал Кубок страны, дважды – Суперкубок, а также одержал победу в Лиге чемпионов, Суперкубке УЕФА и клубном чемпионате мира.
🙌 𝑩𝑰𝑮 𝑴𝑰𝑳𝑬𝑺𝑻𝑶𝑵𝑬 for @mterstegen1!— FC Barcelona (@FCBarcelona) December 21, 2021
Congratulations, Marc! #SevillaBarça pic.twitter.com/Prg5vLhu20
Источник — Sport.ua
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