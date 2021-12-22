Тер Штеген провел 300-й матч за Барселону

Вратарь «Барселоны» Марк-Андре тер Штеген сыграл за каталонский клуб против «Севильи» в рамках перенесенного матча 4-го тура Ла Лиги. Игра закончилась со счетом 1:1.

Это 300-й матч немецкого голкипера в составе «Барселоны». Он играет за клуб с 2014 год.

Тер Штеген 4 раза становился чемпионом Испании, 5 раз выигрывал Кубок страны, дважды – Суперкубок, а также одержал победу в Лиге чемпионов, Суперкубке УЕФА и клубном чемпионате мира.