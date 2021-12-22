Роберт ЛЕВАНДОВСКИ: «Борьба за Золотой мяч-2022? Все могут решить детали»

Лидер «Баварии» и сборной Польши Роберт Левандовски высказался о своих шансах на завоевание Золотого мяча в будущем.

«Все могут решить мелкие детали. Могу гарантировать, что буду продолжать выполнять свою работу и показывать лучшие результаты.

Нужно быть реалистами — выиграть чемпионат мира с Польшей очень трудно. Я очень доволен своей карьерой. Но я все еще голоден — когда я выигрываю титул, то хочу выиграть еще один. Например, Лигу чемпионов. Я работаю над этим каждый день», — сказал Левандовски.

Напомним, что в 2021 году Левандовски занял в голосовании 2-е место, уступив форварду ПСЖ Лионелю Месси.