Роберт ЛЕВАНДОВСКИ: «Борьба за Золотой мяч-2022? Все могут решить детали»

Форвард «Баварии» намерен продолжит выкладываться на максимум

  • 22.12.2021 03:35
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Роберт ЛЕВАНДОВСКИ: «Борьба за Золотой мяч-2022? Все могут решить детали»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Лидер «Баварии» и сборной Польши Роберт Левандовски высказался о своих шансах на завоевание Золотого мяча в будущем.

«Все могут решить мелкие детали. Могу гарантировать, что буду продолжать выполнять свою работу и показывать лучшие результаты.

Нужно быть реалистами — выиграть чемпионат мира с Польшей очень трудно. Я очень доволен своей карьерой. Но я все еще голоден — когда я выигрываю титул, то хочу выиграть еще один. Например, Лигу чемпионов. Я работаю над этим каждый день», — сказал Левандовски.

Напомним, что в 2021 году Левандовски занял в голосовании 2-е место, уступив форварду ПСЖ Лионелю Месси.

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(2 голоса)

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