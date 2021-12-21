Руководитель Динамо: «Игорь Суркис хочет, чтобы в УПЛ был единый телепул»

Сергей Мохник, заместитель генерального директора «Динамо», уверен, что президент киевского клуба Игорь Суркис нацелен на создание единого телепула УПЛ.

Ранее Суркис говорил, что никогда не передаст права на трансляции, если матчи показывать будут телеканалы Футбол 1/2/3.

— Как в Динамо относятся к созданию единому телепулу?

— Мы поддерживаем эту идею. Хотим, чтобы был единый телепул с едиными правилами и принципами для всех клубов без исключений.

— Почему до сих пор не был создан единый телепул?

— Было много факторов, в том числе и политических. Правила должны быть одни для всех. Будем надеяться, что в этот раз все будет по-другому: проведут открытый тендер, будут единые правила и принципы.

— Как вы считаете, клубам удастся договориться и создать единый телепул?

— Мы очень на это надеемся. Президент Динамо Киев очень хочет, чтобы был единый телепул. Динамо в этом случае готово пойти на уступки, в том числе финансовые. Будет единый продукт — будет больше денег и клубы станут богаче. Это будет лучше для всех. Президент хочет, чтобы наш чемпионат стал сильней и клубы были финансово стабильными. Хочется, чтобы мы могли включать подогрев, а не так, как было на нашем матче с Вересом. Чтобы мы могли готовить команду, покупать футболистов.

В данный момент идут переговоры по созданию единого телепула, создана рабочая группа, выписываются правила и принципы тендера. Работа идет, а чем она закончится, узнаем в феврале-марте», - сказал Мохник.

Недавно президент УАФ Андрей Павелко заявил, что УЕФА может помочь УПЛ с проведением тендера.