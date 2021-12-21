Лужный и другие варианты. Стали известны претенденты на пост тренера Миная

По информации журналиста Игоря Бурбаса, приоритетным вариантом для «Миная» является назначение тренером Владимира Шарана.

Экс-наставник «Александрии» уже подтверждал переговоры, но контракт еще не подписан.

Кроме того, «Минай» рассматривает кандидатуры Юрия Мороза, который наверняка покинет «Черноморец», а также Олега Лужного и Игоря Климовского.

«Минай» первую часть сезона завершил на предпоследнем месте УПЛ.

