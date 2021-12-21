Лужный и другие варианты. Стали известны претенденты на пост тренера Миная

Кто будет готовить команду ко второй части сезона?

  • 21.12.2021 22:50
  • 1369 просмотров
  • 5 комментариев
Лужный и другие варианты. Стали известны претенденты на пост тренера Миная
© fcminaj.com

По информации журналиста Игоря Бурбаса, приоритетным вариантом для «Миная» является назначение тренером Владимира Шарана.

Экс-наставник «Александрии» уже подтверждал переговоры, но контракт еще не подписан.

Кроме того, «Минай» рассматривает кандидатуры Юрия Мороза, который наверняка покинет «Черноморец», а также Олега Лужного и Игоря Климовского.

«Минай» первую часть сезона завершил на предпоследнем месте УПЛ.
 

Источник — Twitter

(7 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Андрій Гусак
    Андрій Гусак, 21.12.2021 22:55
    +5
    Хм. Лужний лящів тунцу то настріляє і ротик бігом йому закриє
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    SandroKing
    SandroKing, 21.12.2021 23:19
    +3
    Андрій Гусак, 21.12.2021 22:55
    Хм. Лужний лящів тунцу то настріляє і ротик бігом йому закриє
    Да, напихать это все что он может. При этом цены себе не сложит.
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    UKRAINE FAN
    UKRAINE FAN, 21.12.2021 22:59
    +2
    А Лужный что тренер? Хотя это УПЛ тут физруков любят
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    FunnyCat___
    FunnyCat___, 22.12.2021 00:22
    0
    Хоть бы Лужный
    Тунец тогда станет образцом послушания и спокойствия !
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    wartaan
    wartaan, 22.12.2021 00:01
    -2
    вот оно какое предложение из апл)))) бугага, одним словом динамовскоесердце обосцацца))))
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