Лужный и другие варианты. Стали известны претенденты на пост тренера Миная

По информации журналиста Игоря Бурбаса, приоритетным вариантом для «Миная» является назначение тренером Владимира Шарана.
Экс-наставник «Александрии» уже подтверждал переговоры, но контракт еще не подписан.
Кроме того, «Минай» рассматривает кандидатуры Юрия Мороза, который наверняка покинет «Черноморец», а также Олега Лужного и Игоря Климовского.
«Минай» первую часть сезона завершил на предпоследнем месте УПЛ.
Шаран ще не дав згоди очолити Минай. А він дійсно пріоритетний варіант для клубу. За ним у списку Мороз, який по ідеї залишає Одесу. А ще дуже хочуть Лужного, хоч і розуміють, що не потягнуть його фінансово. Ну, і в думках також тримають Климовського. Провсяк випадок.— Igor Burbas (@iburbas) December 21, 2021
Источник — Twitter
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Тунец тогда станет образцом послушания и спокойствия !
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.