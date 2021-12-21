Игорь ЦЫГАНЫК: «Тайсон хочет завершить карьеру в Металлисте»

Но хочет ли клуб?

  • 21.12.2021 19:28
  • 1019 просмотров
  • 5 комментариев
Игорь ЦЫГАНЫК: «Тайсон хочет завершить карьеру в Металлисте»
© globoesporte.globo.com

Журналист Игорь Цыганык оценил слухи о возможном возвращении хавбека Тайсона в «Металлист».

«Тайсон сам говорил, что хочет завершить карьеру в «Металлисте». Но говорить о том, что он сейчас приедет в Первую лигу, не стоит. И у Тайсона большая зарплата, и если его приглашать, то нужно всем поднимать будет».

«Тайсон хочет играть за «Металлист», но хочет ли «Металлист» - вопрос. И если это состоится, то только в УПЛ», - сказал Цыганык.

Сейчас бразильский игрок выступает за «Интернасьонал».

Источник — Циганик LIVE

(6 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Тарас Чубак
    Тарас Чубак, 21.12.2021 19:32
    +2
    Дивна історія, особливо враховуючи те що Тайсон йшов із Шахтаря саме тому що хотів додому у Бразилію. А тут виявляється що хоче сюди повернутися
    Ссылка
    Lion
    Lion, 21.12.2021 19:47
    +1
    А где хочет закончить свою карьеру Цыганык.....
    Ссылка
    Тарас Чубак
    Тарас Чубак, 21.12.2021 19:33
    +1
    Тарас Чубак, 21.12.2021 19:32
    Дивна історія, особливо враховуючи те що Тайсон йшов із Шахтаря саме тому що хотів додому у Бразилію. А тут виявляється що хоче сюди повернутися
    З таким же успіхом міг завершити кар'єру у Шахтарі і з почестями + погравши в ЛЧ
    Ссылка
    KIEWADIM
    KIEWADIM, 21.12.2021 19:52
    0
    Тарас Чубак, 21.12.2021 19:32
    Дивна історія, особливо враховуючи те що Тайсон йшов із Шахтаря саме тому що хотів додому у Бразилію. А тут виявляється що хоче сюди повернутися
    Може на дачу в Монте Карло не хватает?
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    Игорь Левченко
    Игорь Левченко, 21.12.2021 19:45
    -1
    Тося ещё слёзок всех не выплакал)
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