Игорь ЦЫГАНЫК: «Тайсон хочет завершить карьеру в Металлисте»

Журналист Игорь Цыганык оценил слухи о возможном возвращении хавбека Тайсона в «Металлист».

«Тайсон сам говорил, что хочет завершить карьеру в «Металлисте». Но говорить о том, что он сейчас приедет в Первую лигу, не стоит. И у Тайсона большая зарплата, и если его приглашать, то нужно всем поднимать будет».

«Тайсон хочет играть за «Металлист», но хочет ли «Металлист» - вопрос. И если это состоится, то только в УПЛ», - сказал Цыганык.

Сейчас бразильский игрок выступает за «Интернасьонал».