Стало известно, когда Неймар возобновит тренировки

Главный тренер ПСЖ Маурисио Почеттино рассказал о том, когда форвард команды Неймар восстановится после травмы. По информации тренера, бразилец возобновит тренировки через 4-5 недель.

Напомним, Неймар получил травму голеностопа 28 ноября в матче Лиги 1 против «Сент-Этьенна». Тогда прогнозировалось, что восстановление займет около двух месяцев.

В нынешнем сезоне на счету Неймара 3 гола и 3 ассиста в 14 матчах за ПСЖ во всех турнирах.