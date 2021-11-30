Не все так страшно. ПСЖ рассказал о восстановлении Неймара после травмы

В ПСЖ уверены, что Неймар после жуткой травмы ноги, полученной в матче чемпионата Франции, будет восстанавливаться около двух месяцев.
В ближайшее время клуб даст более точную оценку, однако ситуация не такая страшная, как казалась ранее, когда считалось, что бразилец выбыл до конца сезона.
ПСЖ уже вышел в плей-офф Лиги чемпионов, а в чемпионате Франции лидирует с комфортным отрывом в 12 очков.
Источник — L'Equipe
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