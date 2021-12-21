Луческу вошел в топ-300 самых богатых людей Румынии

Издание Capital составило список топ-300 самых богатых людей Румынии. В него вошел и главный тренер «Динамо» Киев Мирча Луческу – он расположился на 203-м месте, его состояние оценивается в 35-37 миллионов евро.

Также в рейтинг вошли еще две звезды румынского футбола – Георге Хаджи (255-е место, 27-31 миллион евро) и Кристиан Киву (291-е место, 22-24 миллиона евро).

Ранее Луческу заявил, что хочет отдать ряд игроков «Динамо» в аренду в Румынию.