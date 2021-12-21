Зинченко – в команде недели АПЛ по версии WhoScored

Украинец успешно сыграл в матче с «Ньюкаслом»

  • 21.12.2021 16:46
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Зинченко – в команде недели АПЛ по версии WhoScored
© Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зинченко

Украинский полузащитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко вошел в символическую сборную недели в АПЛ по версии авторитетного портала WhoScored.

Украинец успешно сыграл в матче против «Ньюкасла» (победа 4:0) и отметился в том матче голевой передачей.

Отметим, что в символическую сборную недели кроме Зинченко вошли еще 6 игроков «Манчестер Сити» - Эдерсон, Жоау Канселу, Рубен Диаш, Бернарду Силва, Рияд Марез и Габриэл Жезуш.

Источник — WhoScored.com

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