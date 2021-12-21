Лидс может уволить Марсело Бьелсу

Тренер может быть уволен до конца года

  • 21.12.2021 14:50
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Лидс может уволить Марсело Бьелсу
© Getty Images/Global Images Ukraine. Марсело Бьелса

Марсело Бьелса в ближайшее время может быть уволен с поста главного тренера «Лидса». Руководство клуба недовольно результатами команды, которая сейчас идет 16-й в турнирной таблице АПЛ.

Увольнение Бьелсы может состояться уже до конца текущего года. Решающими будут ближайшие несколько матчей команды.

Бьелса возглавляет «Лидс» с лета 2018 года. Контракт 66-летнего аргентинского специалиста рассчитан до конца текущего сезона.

Источник — Football Insider

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