Лидс продлил контракт с Марсело Бьелсой

Новое соглашение рассчитано на год

  • 12.08.2021 20:57
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Лидс продлил контракт с Марсело Бьелсой
© Getty Images/Global Images Ukraine. Марсело Бьелса

«Лидс» официально сообщил о продлении контракта с главным тренером команды Марсело Бьелсой. Соглашение рассчитано на год – до конца сезона 2021/2022.

Бьелса возглавляет «Лидс» с лета 2018 года. В 2020 году он вернул клуб в АПЛ после 16-летнего перерыва.

Уже в субботу, 14 августа «Лидс» в первом туре нового сезона АПЛ на выезде сыграет с «Манчесетер Юнайтед».

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Источник — ФК Лидс

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