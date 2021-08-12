Лидс продлил контракт с Марсело Бьелсой

«Лидс» официально сообщил о продлении контракта с главным тренером команды Марсело Бьелсой. Соглашение рассчитано на год – до конца сезона 2021/2022.

Бьелса возглавляет «Лидс» с лета 2018 года. В 2020 году он вернул клуб в АПЛ после 16-летнего перерыва.

Уже в субботу, 14 августа «Лидс» в первом туре нового сезона АПЛ на выезде сыграет с «Манчесетер Юнайтед».