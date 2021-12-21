Евгений ЛЕВЧЕНКО: «Миколенко перерос УПЛ пару лет назад»

Специалист считает переход в «Эвертон» правильным решением для игрока

  • 21.12.2021 14:37
  • 670 просмотров
  • 4 комментария
Евгений ЛЕВЧЕНКО: «Миколенко перерос УПЛ пару лет назад»
© ФК Динамо. Виталий Миколенко

Бывший полузащитник сборной Украины Евгений Левченко высказался о возможном переходе защитника «Динамо» Виталия Миколенко в английский «Эвертон», который должен официально состояться в ближайшее время.

«Для Виталия переход в «Эвертон» - это огромный плюс, потому что начинается продвижение по карьерной лестнице. Для сборной Украины трансфер Миколенко также большой плюс, поскольку еще один наш футболист переходит в более сильный чемпионат. В моем понимании, Миколенко перерос чемпионат Украины пару лет назад. Отсюда и ряд таких непростительных ошибок, которые Виталий допускал в матче «Динамо» с «Вильярреалом», или в игре сборных Украины и Финляндии. Поэтому ему как можно быстрее нужно переходить в новый чемпионат, адаптироваться, развиваться и продолжать играть на самом высоком уровне. 

К тому же, есть примеры и Зинченко, и Ярмоленко, которые не всегда играя за свои команды приносят огромную пользу нашей сборной», - сказал Левченко.

Источник — Футбол 1/2/3

(2 голоса)

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Комментарии
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    potemkin78
    potemkin78, 21.12.2021 14:47
    +2
    он всего 3 года в основе
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    Viktor Krichevskii
    Viktor Krichevskii, 21.12.2021 14:59
    +1
    щас накосячит в эвертоне...и сядит....полировать...он один в один не переигрывает-сразу пас назад...ну и в защите не надежен....хозяин-барин...тымчик на три головы лучше как крайний защитник...но только край другой..но по стилю и функциям лучше-так должен играть крайний защитник
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    NM16071
    NM16071, 21.12.2021 14:58
    0
    Та не такий вже він суперовий, багато матчів, навіть в УПЛ грає аби як. За збірну ж більше привозить, ніж допомагає. А так на загал просто олень. сумніваюся, що він щось зробить в УПЛ. Динамо думаю, що виграє від цього трансферу. Дубинчак виглядає цікавіше.
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    vittroy
    vittroy, 21.12.2021 14:51
    -1
    тікай Віталька з цього багна（УПЛ）.....Тут вже хана футболу....таке...рівень чемпіонату області до війни.....
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