Евгений ЛЕВЧЕНКО: «Миколенко перерос УПЛ пару лет назад»

Бывший полузащитник сборной Украины Евгений Левченко высказался о возможном переходе защитника «Динамо» Виталия Миколенко в английский «Эвертон», который должен официально состояться в ближайшее время.

«Для Виталия переход в «Эвертон» - это огромный плюс, потому что начинается продвижение по карьерной лестнице. Для сборной Украины трансфер Миколенко также большой плюс, поскольку еще один наш футболист переходит в более сильный чемпионат. В моем понимании, Миколенко перерос чемпионат Украины пару лет назад. Отсюда и ряд таких непростительных ошибок, которые Виталий допускал в матче «Динамо» с «Вильярреалом», или в игре сборных Украины и Финляндии. Поэтому ему как можно быстрее нужно переходить в новый чемпионат, адаптироваться, развиваться и продолжать играть на самом высоком уровне.

К тому же, есть примеры и Зинченко, и Ярмоленко, которые не всегда играя за свои команды приносят огромную пользу нашей сборной», - сказал Левченко.