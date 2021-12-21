Динамо – самая посещаемая команда в осенней части сезона УПЛ

В осенней части сезона-2021/22 наибольшую зрительскую аудиторию имело «Динамо». В среднем за играми киевлян наблюдали 8227 зрителей. Второе место по посещаемости занял «Шахтер» - 7276, третье - «Металлист 1925» - 4015.

Наименьшее же количество болельщиков присутствовало на играх «Мариуполя» (в среднем - 1445), «Колоса» (2119) и «Львова» (2210). Дома наибольшую поддержку имели «Динамо» (в среднем - 8736), «Металлист 1925» (6049) и «Шахтер» (5807), наименьшую - «Ингулец» (908), «Мариуполь» (1155) и «Верес» (1332).

В гостях наибольшее количество зрителей собрали «Шахтер» (в среднем - 9113), «Динамо» (7427) и «Днепр-1» (4272), наименьшее - «Мариуполь» (1678), «Ворскла» (1962) и «Львов» (2002).

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