Динамо – самая посещаемая команда в осенней части сезона УПЛ

Наименьшую зрительскую аудиторию на стадионе собирал «Мариуполь»

  • 21.12.2021 14:16
  • 400 просмотров
  • 5 комментариев
Динамо – самая посещаемая команда в осенней части сезона УПЛ
© ФК Динамо Киев

В осенней части сезона-2021/22 наибольшую зрительскую аудиторию имело «Динамо». В среднем за играми киевлян наблюдали 8227 зрителей. Второе место по посещаемости занял «Шахтер» - 7276, третье - «Металлист 1925» - 4015.

Наименьшее же количество болельщиков присутствовало на играх «Мариуполя» (в среднем - 1445), «Колоса» (2119) и «Львова» (2210). Дома наибольшую поддержку имели «Динамо» (в среднем - 8736), «Металлист 1925» (6049) и «Шахтер» (5807), наименьшую - «Ингулец» (908), «Мариуполь» (1155) и «Верес» (1332).

В гостях наибольшее количество зрителей собрали «Шахтер» (в среднем - 9113), «Динамо» (7427) и «Днепр-1» (4272), наименьшее - «Мариуполь» (1678), «Ворскла» (1962) и «Львов» (2002).

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Юрий Ляховецкий, Sport.ua

(2 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    paryc
    online
    paryc, 21.12.2021 15:06
    +1
    ILUZIONIST, 21.12.2021 14:56
    Вот и голые цифры. В Украине любят больше всего Шахтер. В Киеве, конечно Динамо. Но Шахтер недалеко отстал от родной команды киевлян
    Чучундра,математику викурило за гаражами.
    Ссылка
    FunnyCat___
    FunnyCat___, 21.12.2021 15:14
    -1
    paryc, 21.12.2021 15:06
    Чучундра,математику викурило за гаражами.
    Так это ж крот, у них в Кащенко принято все ни как у людей считать
    Ссылка
    ILUZIONIST
    ILUZIONIST, 21.12.2021 15:10
    -1
    paryc, 21.12.2021 15:06
    Чучундра,математику викурило за гаражами.
    Чучундра- специально для тебя, мутанта ----В гостях наибольшее количество зрителей собрали «Шахтер» (в среднем - 9113), «Динамо» (7427) и «Днепр-1» (4272), наименьшее - «Мариуполь» (1678), «Ворскла» (1962) и «Львов» (2002).
    Ссылка
    Владислав Антонов
    Владислав Антонов, 21.12.2021 15:09
    -1
    Металіст їх усіх легко обійде і якщо в Одесі прбудують достойну команду, то на Чорноморець теж ходитимуть не менше, ніж на грандів.
    Ссылка
    ILUZIONIST
    ILUZIONIST, 21.12.2021 14:56
    -5
    Вот и голые цифры. В Украине любят больше всего Шахтер. В Киеве, конечно Динамо. Но Шахтер недалеко отстал от родной команды киевлян
    Ссылка
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