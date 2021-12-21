Миколенко был близок к переходу в Манчестер Юнайтед

Сейчас защитник «Динамо» Киев Виталий Миколенко находится в шаге от перехода в «Эвертон». Однако, по информации английских СМИ, украинец мог оказаться в АПЛ еще намного раньше.

Летом 2020 года над трансфером Миколенко активно работал «Манчестер Юнайтед». Однако в итоге «Красные дьяволы» сделали выбор в пользу Алекса Теллеса из «Порту», за которого заплатили 15 миллионов евро.

Стоимость трансфера Миколенко в «Эвертон», по информации СМИ, составит 21-23 миллиона евро.