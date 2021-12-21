Миколенко был близок к переходу в Манчестер Юнайтед

Защитник «Динамо» мог оказаться в АПЛ намного раньше

  • 21.12.2021 13:42
  • 3962 просмотра
  • 5 комментариев
Миколенко был близок к переходу в Манчестер Юнайтед
© YouTube. Виталий Миколенко

Сейчас защитник «Динамо» Киев Виталий Миколенко находится в шаге от перехода в «Эвертон». Однако, по информации английских СМИ, украинец мог оказаться в АПЛ еще намного раньше.

Летом 2020 года над трансфером Миколенко активно работал «Манчестер Юнайтед». Однако в итоге «Красные дьяволы» сделали выбор в пользу Алекса Теллеса из «Порту», за которого заплатили 15 миллионов евро.

Стоимость трансфера Миколенко в «Эвертон», по информации СМИ, составит 21-23 миллиона евро.

Источник — Liverpool Echo

(28 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    johndow
    johndow, 21.12.2021 13:48
    +4
    justhateme, 21.12.2021 13:46
    Ну Телес однозначно + в сравнении с Виталиком. Он хоть и старше, но там скорость, пас, дрибблинг, удар, все в порядке)
    На тот момент это было решение проблемы здесь и сейчас, а не на перспективу. Вполне оправданное, вот только играет чаще Шоу все равно
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    justhateme
    justhateme, 21.12.2021 13:46
    +3
    Ну Телес однозначно + в сравнении с Виталиком. Он хоть и старше, но там скорость, пас, дрибблинг, удар, все в порядке)
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    Доброгорский Юрий
    online
    Доброгорский Юрий, 21.12.2021 13:52
    +2
    justhateme, 21.12.2021 13:46
    Ну Телес однозначно + в сравнении с Виталиком. Он хоть и старше, но там скорость, пас, дрибблинг, удар, все в порядке)
    Он сдувается. Скорость уже не та. Для фланга защиты он уже не тянет МЮ. Ему осталось играть максимум 2 года на топ уровне с насыщенным графиком.
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    justhateme
    justhateme, 21.12.2021 13:59 (изменен)
    +1
    Доброгорский Юрий, 21.12.2021 13:52
    Он сдувается. Скорость уже не та. Для фланга защиты он уже не тянет МЮ. Ему осталось играть максимум 2 года на топ уровне с насыщенным графиком.
    Мы Виталика, кроме мертвого УПЛ, нигде не видели, а по матчам сборной, я не думаю, что у него много инструментов для уверенной игры в АПЛ.
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    wartaan
    wartaan, 21.12.2021 14:42
    0
    зазаездился рановато, только н7ачал набирать и лопнул пузырь. таких ошибок доспукать не должен мастер!
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