Миколенко был близок к переходу в Манчестер Юнайтед

Сейчас защитник «Динамо» Киев Виталий Миколенко находится в шаге от перехода в «Эвертон». Однако, по информации английских СМИ, украинец мог оказаться в АПЛ еще намного раньше.
Летом 2020 года над трансфером Миколенко активно работал «Манчестер Юнайтед». Однако в итоге «Красные дьяволы» сделали выбор в пользу Алекса Теллеса из «Порту», за которого заплатили 15 миллионов евро.
Стоимость трансфера Миколенко в «Эвертон», по информации СМИ, составит 21-23 миллиона евро.
Источник — Liverpool Echo
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