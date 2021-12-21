Больше четырех сотен игроков выходили на поле в матчах осенней части УПЛ

В осенней части сезона-2021/22 принимали участие 410 футболистов: 329 украинцев и 81 легионер. Все 18 матчей провели 26 игроков, 10 из которых неизменно выходили на поле в стартовом составе.
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Но незаменимых, то есть тех, кто провел в игре максимум времени - 1620 минут, оказалось всего пятеро. Это Олег Билык, Дмитрий Мирошниченко и Андрей Цуриков из «Александрии», а также Богдан Когут и Игорь Солдат из «Вереса».
Игроки, проведшие все 18 матчей в основном составе в осенней части сезона-2021/22
|
Игрок
|
Клуб
|
Минуты
|
1.
|
Олег БИЛЫК
|
Александрия
|
1620
|
Богдан КОГУТ
|
Верес
|
1620
|
Дмитрий МИРОШНИЧЕНКО
|
Александрия
|
1620
|
Игорь СОЛДАТ
|
Верес
|
1620
|
Андрей ЦУРИКОВ
|
Александрия
|
1620
|
6.
|
Александр СВАТОК
|
Днепр-1
|
1612
|
7.
|
Роман ГОНЧАРЕНКО
|
Верес
|
1591
|
8.
|
Артем ГАБЕЛОК
|
Металлист 1925
|
1581
|
9.
|
Владимир ЯКИМЕЦ
|
Львов
|
1578
|
10.
|
Игорь ПЕРДУТА
|
Ворскла
|
1509
Юрий Ляховецкий, Sport.ua
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