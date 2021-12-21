Больше четырех сотен игроков выходили на поле в матчах осенней части УПЛ

В осенней части сезона-2021/22 принимали участие 410 футболистов: 329 украинцев и 81 легионер. Все 18 матчей провели 26 игроков, 10 из которых неизменно выходили на поле в стартовом составе.

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Но незаменимых, то есть тех, кто провел в игре максимум времени - 1620 минут, оказалось всего пятеро. Это Олег Билык, Дмитрий Мирошниченко и Андрей Цуриков из «Александрии», а также Богдан Когут и Игорь Солдат из «Вереса».

Игроки, проведшие все 18 матчей в основном составе в осенней части сезона-2021/22