Больше четырех сотен игроков выходили на поле в матчах осенней части УПЛ

Только пять футболистов провели все 18 встреч без замен

  • 21.12.2021 13:19
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Больше четырех сотен игроков выходили на поле в матчах осенней части УПЛ
© ФК Александрия. Олег Билык

В осенней части сезона-2021/22 принимали участие 410 футболистов: 329 украинцев и 81 легионер. Все 18 матчей провели 26 игроков, 10 из которых неизменно выходили на поле в стартовом составе.

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Но незаменимых, то есть тех, кто провел в игре максимум времени - 1620 минут, оказалось всего пятеро. Это Олег Билык, Дмитрий Мирошниченко и Андрей Цуриков из «Александрии», а также Богдан Когут и Игорь Солдат из «Вереса».

Игроки, проведшие все 18 матчей в основном составе в осенней части сезона-2021/22

 

Игрок

Клуб

Минуты

1.

Олег БИЛЫК

Александрия

1620
 

Богдан КОГУТ

Верес

1620
 

Дмитрий МИРОШНИЧЕНКО

Александрия

1620
 

Игорь СОЛДАТ

Верес

1620
 

Андрей ЦУРИКОВ

Александрия

1620

6.

Александр СВАТОК

Днепр-1

1612

7.

Роман ГОНЧАРЕНКО

Верес

1591

8.

Артем ГАБЕЛОК

Металлист 1925

1581

9.

Владимир ЯКИМЕЦ

Львов

1578

10.

Игорь ПЕРДУТА

Ворскла

1509

Юрий Ляховецкий, Sport.ua

(1 голос)

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