Александр ПОВОРОЗНЮК: «Никакого фарм-клуба из Ингульца не будет»

Президент «Ингульца» Александр Поворознюк опроверг слухи о возможном переходе в клуб игроков «Динамо» Артема Шабанова, Александра Андриевского, Дениса Антюха и Владислава Кулача.
– Нет, информация о переходе этих игроков в «Ингулец» неактуальна. Речь идет не об этих футболистах, и не об аренде, а о выкупе. Никакого фарм-клуба из «Ингульца» не будет! Интернет уже трещит от информации о новом фарм-клубе «Динамо». Этого не будет, ребята.
– Возможно скажете, о каких игроках идет речь?
– А что говорить? Когда будет какая-то конкретика - буду говорить, но пока конкретики абсолютно никакой, - заявил Порознюк.
Отметим, что первую половину сезона «Ингулец» завершил на 14 месте в турнирной таблице с 13 набранными очками в активе.
Источник — Футбол 1/2/3
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