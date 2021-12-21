Александр ПОВОРОЗНЮК: «Никакого фарм-клуба из Ингульца не будет»

Президент «Ингульца» опроверг слухи о переходе некоторых игроков «Динамо»

  • 21.12.2021 11:44
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Александр ПОВОРОЗНЮК: «Никакого фарм-клуба из Ингульца не будет»
© ФК Ингулец. Александр Поворознюк

Президент «Ингульца» Александр Поворознюк опроверг слухи о возможном переходе в клуб игроков «Динамо» Артема Шабанова, Александра Андриевского, Дениса Антюха и Владислава Кулача.

– Нет, информация о переходе этих игроков в «Ингулец» неактуальна. Речь идет не об этих футболистах, и не об аренде, а о выкупе. Никакого фарм-клуба из «Ингульца» не будет! Интернет уже трещит от информации о новом фарм-клубе «Динамо». Этого не будет, ребята.

– Возможно скажете, о каких игроках идет речь?
– А что говорить? Когда будет какая-то конкретика - буду говорить, но пока конкретики абсолютно никакой, - заявил Порознюк.

Отметим, что первую половину сезона «Ингулец» завершил на 14 месте в турнирной таблице с 13 набранными очками в активе.

Источник — Футбол 1/2/3

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