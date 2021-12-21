Защитник Манчестер Юнайтед отстранен на полгода от управления автомобилем

Аарон Ван-Биссака был пойман за рулем без страховки и будучи лишенным водительских прав

  • 21.12.2021 12:06
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Защитник Манчестер Юнайтед отстранен на полгода от управления автомобилем
© Getty Images/Global Images Ukraine. Аарон Ван-Биссака

24-летний защитник английского «Манчестер Юнайтед» Аарон Ван-Биссака лишен права управлять автомобилем на полгода.

Также футболист оштрафован на 30 тысяч фунтов. 23 июня он был задержан полицией Манчестера за то, что ехал за рулем Lamborghini Urus без страховки и будучи лишенным водительских прав.

Отметим, что в нынешнем сезоне Ван-Биссака провел за «Манчестер Юнайтед» 18 поединков во всех турнирах.

Ранее сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» назвал «Ювентусу» цену на Марсьяля.

Источник — Sky Sports

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