В АПЛ 90 новых заражений коронавирусом. Это антирекорд с начала пандемии

Возможно, вскоре сезон в АПЛ будет приостановлен

  • 21.12.2021 09:40
  • 1023 просмотра
  • 3 комментария
В АПЛ 90 новых заражений коронавирусом. Это антирекорд с начала пандемии
© АПЛ

Английская Премьер-лига официально сообщила, что по итогам последнего тестирования игроков и персонала клубов на коронавирус выявило 90 новых положительных результатов заражения коронавирусом. Это антирекорд с начала пандемии.

Таким образом, в лиге приняли решение вернуться к экстренным мерам и увеличить количество тестирования. Теперь в АПЛ будут тестировать игроков и персонал ежедневно.

Всего с 13 по 19 декабря игроки и сотрудники клубов сдали рекордные 12 345 тестов на COVID-19. 

Отмечается, что лига продолжает работать с клубами, чтобы обезопасить людей, помогая снизить риски COVID-19 в их командах. АПЛ не будет предоставлять никаких конкретных сведений о клубах или отдельных лицах.

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Источник — Premier League

(2 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    joytok
    joytok, 21.12.2021 11:28
    0
    И это Великая Британия. Хотя там медицина не самая лучшая в Европе, но у нас ещё хуже. Правда, Омикроном болеют и ранее вакцинированные.
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    ZloyDeda
    ZloyDeda, 21.12.2021 10:36
    -1
    Дивні ті англійці! А забиті під зав'язку трибуни і люди без масок - це нормально?! Заради грошей на все йдуть!!! Але щоб потім пізно не було...
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    vitaha33
    vitaha33, 21.12.2021 11:09
    -3
    Не забудьте 10 бустерну дозу вколоти, кажуть помагає...
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