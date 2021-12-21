В АПЛ 90 новых заражений коронавирусом. Это антирекорд с начала пандемии

Английская Премьер-лига официально сообщила, что по итогам последнего тестирования игроков и персонала клубов на коронавирус выявило 90 новых положительных результатов заражения коронавирусом. Это антирекорд с начала пандемии.

Таким образом, в лиге приняли решение вернуться к экстренным мерам и увеличить количество тестирования. Теперь в АПЛ будут тестировать игроков и персонал ежедневно.

Всего с 13 по 19 декабря игроки и сотрудники клубов сдали рекордные 12 345 тестов на COVID-19.

Отмечается, что лига продолжает работать с клубами, чтобы обезопасить людей, помогая снизить риски COVID-19 в их командах. АПЛ не будет предоставлять никаких конкретных сведений о клубах или отдельных лицах.

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