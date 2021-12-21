Деле Алли может стать одноклубником Ярмоленко в Вест Хэме

«Молотобойцы» намерены усилиться 25-летним англичанином

  • 21.12.2021 08:50
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Деле Алли может стать одноклубником Ярмоленко в Вест Хэме
© Getty Images/Global Images Ukraine

Полузащитник «Тоттенхэма» Деле Алли может сменить клуб.

Как сообщает The Sun, 25-летнего англичанина хочет купить «Вест Хэм». Хавбек не входит в планы Антонио Конте, поэтому рассматривает другие варианты продолжения карьеры.

Также сообщалось об интересе со стороны «Ньюкасла».

В текущем сезоне Алли провел 15 матчей за «Тоттенхэм», отыграв в общей сложности 899 минут, в которых забил 2 гола.

Ранее сообщалось, что «Вест Хэм» решительно настроен купить Джесси Лингарда. 

 

Источник — The Sun

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