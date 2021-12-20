Никакого Вест Хэма? Лингард хочет остаться в Манчестер Юнайтед

29-летний английский атакующий полузащитник «Манчестер Юнайтед» Джесси Лингард намерен остаться в стане «красных дьяволов».

Ранее сообщалось, что зимой футболист перейдет в лондонский «Вест Хэм». Но Лингард хочет до конца отработать свой контракт с «Манчестер Юнайтед», который рассчитан до будущего лета.

Лингард — воспитанник «Манчестер Юнайтед». В текущем сезоне футболист провел за «красных дьяволов» 12 матчей во всех турнирах, где забил два мяча и отдал одну результативную передачу.

Ориентировочная стоимость игрока составляет €22 миллиона.