Никакого Вест Хэма? Лингард хочет остаться в Манчестер Юнайтед

Английский футболист не планирует покидать свой клуб зимой

  • 20.12.2021 12:20
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Никакого Вест Хэма? Лингард хочет остаться в Манчестер Юнайтед
© Getty Images/Global Images Ukraine

29-летний английский атакующий полузащитник «Манчестер Юнайтед» Джесси Лингард намерен остаться в стане «красных дьяволов».

Ранее сообщалось, что зимой футболист перейдет в лондонский «Вест Хэм». Но Лингард хочет до конца отработать свой контракт с «Манчестер Юнайтед», который рассчитан до будущего лета.

Лингард — воспитанник «Манчестер Юнайтед». В текущем сезоне футболист провел за «красных дьяволов» 12 матчей во всех турнирах, где забил два мяча и отдал одну результативную передачу.

Ориентировочная стоимость игрока составляет €22 миллиона.

Источник — The Athletic

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