Конкурент для Ярмоленко? Вест Хэм выкупит Лингарда в январе

28-летний английский атакующий полузащитник «Манчестер Юнайтед» Джесси Лингард перейдет в лондонский «Вест Хэм» уже этой зимой.

«Молотобойцы» заплатят за футболиста €12 миллионов. Так как контракт Лингарда с «Манчестер Юнайтед» истекает будущим летом, «красные дьяволы» будут рады заработать на игроке хотя бы минимальную сумму. В минувшем сезоне Джесси защищал цвета «Вест Хэма» на правах аренды.

Лингард — воспитанник «Манчестер Юнайтед». В текущем сезоне футболист провел за «красных дьяволов» 8 матчей во всех турнирах, где забил два мяча и отдал одну результативную передачу.

Джесси также может выступать на позиции правого вингера и стать конкурентом для 32-летнего украинского игрока «Вест Хэма» Андрея Ярмоленко.