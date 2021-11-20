Конкурент для Ярмоленко? Вест Хэм выкупит Лингарда в январе

Лондонский клуб отдаст за футболиста «Манчестер Юнайтед» €12 миллионов

  • 20.11.2021 13:38
  • 206 просмотров
  • 2 комментария
Конкурент для Ярмоленко? Вест Хэм выкупит Лингарда в январе
© Getty Images/Global Images Ukraine

28-летний английский атакующий полузащитник «Манчестер Юнайтед» Джесси Лингард перейдет в лондонский «Вест Хэм» уже этой зимой.

«Молотобойцы» заплатят за футболиста €12 миллионов. Так как контракт Лингарда с «Манчестер Юнайтед» истекает будущим летом, «красные дьяволы» будут рады заработать на игроке хотя бы минимальную сумму. В минувшем сезоне Джесси защищал цвета «Вест Хэма» на правах аренды.

Лингард — воспитанник «Манчестер Юнайтед». В текущем сезоне футболист провел за «красных дьяволов» 8 матчей во всех турнирах, где забил два мяча и отдал одну результативную передачу.

Джесси также может выступать на позиции правого вингера и стать конкурентом для 32-летнего украинского игрока «Вест Хэма» Андрея Ярмоленко.

Источник — The Sun

(3 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    romanchik.8409
    romanchik.8409, 20.11.2021 13:45
    +2
    У Андрея нет конкурентов в Вест Хеме....Мойес не видит его в составе..И без конкурентов
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    alefteev77
    online
    alefteev77, 20.11.2021 13:46
    0
    В Аднрія Ярмоленка, скоріш за все хороший контракт в Лондоні, сенсу кудись переходити немає. От Андрій і допрацьовує його до кінця, щоб потім піти вільним агентом. Фізично Андрію важко витримувати інтенсивність чемпіонату Англії, тому з об'єктивних причин він не грає в основному складі.
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