ФОТО. Мбаппе в свой День рождения получил огромный торт

20 декабря лидеру ПСЖ Килиану Мбаппе исполнилось 23 года. На День рождения футболист получил огромный торт, который оказался выше самого игрока.

«23! Спасибо всем за все сообщения и за эту безусловную любовь каждый день», - написал Мбаппе в Instagram.

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